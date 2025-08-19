タイヤの状態に赤信号制度改革求める声も英国で昨年、公道走行に適さない整備不良の車両を運転したとして罰則を受けた人の数は前年（8614人）から約50％以上増加し、1万3109人に達した。特に問題視されているのはタイヤの安全性で、8495人のドライバーがタイヤの状態を理由に違反となった。一方、ブレーキの故障と判定されたのは1190人で、前年の181人から約6倍に急増した。違反者のうち、タイヤの状態が「安全ではない」と判定