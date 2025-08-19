◎ソフトバンク・小久保監督は西武戦前の囲み取材中に男女テレビクルー同士の質問が食い気味にかぶり、笑顔で一言。「ダブルで聞かれても、聖徳太子やないので」。確かに。◎翌日の先発投手の囲み取材に3分ほど遅れてきたDeNA・東。「すみません。横浜高校見てました」。大熱戦。ロッカーも盛り上がっていたそうです。◎広島でもコーチ経験のあるDeNA・河田外野守備兼ベース兼野手コーチ。マツダスタジアムと横浜スタジアム