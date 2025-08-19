全日空は、小松・羽田便について、10月下旬から、1日2往復に減便することを発表しました。 全日空は、これまで1日4往復で運航していた小松・羽田便について、10月26日から1日2往復に減便すると発表しました。小松・羽田便の利用者数は、2015年の北陸新幹線開業以降、大幅に減少し、赤字が続いていきました。 昨年度の利用者は約36万人と、新幹線開業前と比較して半数以下に落ち込こみ、整備費や人件費なども増加していること