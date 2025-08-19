◇第107回全国高校野球選手権準々決勝沖縄尚学2―１東洋大姫路（2025年8月19日甲子園）沖縄尚学が近畿王者・東洋大姫路に競り勝って夏初めての準決勝進出を決めた。春は1999年、2008年の2度優勝しているが、夏はベスト8がこれまでの最高位。その壁を左右両腕の2年生投手が打ち破った。先発の右腕・新垣有は6回を2安打1失点と好投。7回からエース左腕・末吉に繋いだ。3回戦の仙台育英戦で末吉は、延長11回タイブレ