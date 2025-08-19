消防隊員2人が死亡した、大阪・道頓堀のビル火災。現場のビルはおととし、火災報知機の設置状況など6項目の法令違反を指摘されていました。火災から一夜明けた大阪・道頓堀。現場のビルの前には手を合わせる人の姿がありました。献花に訪れた男性「22歳の職員の方が僕と同期生でした。どんな話をしても笑顔で話してくれる感じでした。まだ知識も経験も多くないので、そんな状況で、そんなときの心を思うと苦しいです」きのう、大阪