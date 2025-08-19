パレスチナ自治区ガザ地区の戦闘が長期化し人道危機への懸念も深まるなか、日本の団体の呼びかけでパレスチナの若者らが東京都内に集まり全ての国々や国際機関などに介入を求める宣言文を採択しました。集会を呼びかけたのは中東などの紛争解決を目指す日本のNPO法人「アクセプト・インターナショナル」でパレスチナ自治区ガザ地区出身の若者やパレスチナ自治区の主要政党の若手メンバーら14人が参加しました。対話集会は東京都内