核兵器に反対する団体の事業に夏休みを利用して参加し核兵器について学んだ米沢市の親子が、きょう米沢市長に活動の報告を行いました。 【写真を見る】「平和な世界にしたい」"親子記者" が長崎で原爆と平和を学び市長に報告改めて考えた "平和の意味" （山形） 米沢市役所を訪れたのは、小学５年生の竹田明連さんと、母の薫さんです。 ２人は、長崎市で原爆や平和について取材する「親子記者」に、全国１０７組の応募の中か