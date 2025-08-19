「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）「ＴＩＧＥＲＳＢ−ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ」のアンバサダーを務める、グローバルグループの「＆ＴＥＡＭ」（エンティーム）が試合前の球場を盛り上げた。選手と同じ黒を基調のユニホーム姿で登場すると、スタンドからは歓声が飛んだ。ライブパフォーマンスを披露し、ファーストピッチセレモニーの大役も務めた。投球したＹＵＭＡは「上の方にいったのがち