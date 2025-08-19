「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）プロ３年目の阪神・井坪陽生外野手が「８番・中堅」でプロ初スタメン、１軍初出場し、二回に三塁前へのうれしいプロ初安打を放った。同点に追いついた二回１死一、二塁。プロ初打席は初球の変化球にハーフスイングとなったが、三塁前に転がり、懸命の全力疾走で内野安打とし、相手失策が重なって２点を勝ち越す幸運のプロ初安打となった。井坪は二、三塁間で挟まれて憤死となった