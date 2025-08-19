暑さと雨不足が大きく影響しました。柏崎市などで極早生品種の『葉月みのり』の収穫が始まり、品質が検査されました。猛暑と少雨の影響ですべて2等米でした。 JAの検査員らが粒の形や水分量などを確認し等級をつけました。去年は、JAえちご中越管内の1等米比率は94.7%でしたが、今年はすべて2等米。 その原因は、7月中旬から続いた『暑さと記録的な雨不足』です。 柏崎市では、出穂期に当たる7月中旬の降水量が平年の89.7mm