宇多田ヒカルが、11月26日に「Mine or Yours」のアナログレコード盤を完全生産限定盤としてリリースすることを発表した。5月にリリースされ、綾鷹のCMソングに起用、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。『君ん家か、僕ん家か』―そんな意味をタイトルに込めた新曲「Mine or Yours」アナログレコード盤には、未発表のRemix楽曲3種に加え、オ