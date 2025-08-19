長崎市が毎月19日に定めている「食卓の日」。 長崎市役所のレストランでは、長崎和牛「出島ばらいろ」を使ったサービスランチが提供されました。 長崎市役所のレストランで、毎月19日の食卓の日に提供されるサービスランチ。 オープンに合わせて訪れた市民のお目当ては…。 （栗山真乙アナウンサー） 「今月のサービスランチは、夏らしさとお肉の旨みを “ギュー”