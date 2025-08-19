横浜Ｆ・マリノスＪ１横浜Ｍは１９日、横浜ＦＣ戦（７月５日・ニッパツ）で違反行為をしたサポーターの処分に関連し、新たに特定した３人に無期限入場禁止処分を下したと発表した。集団での威嚇、挑発や試合運営を妨害する行為があった。処分を受けたサポーターは合わせて７２人となった。クラブは「その他の対象者は特定中のため調査を継続し、しかるべき対応をしていく」としている。