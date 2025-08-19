さいたま市に住む高齢女性が現金1600万円を騙し取られた事件で、指示役とみられる暴力団幹部の男が再逮捕されました。 【写真を見る】高齢女性が1600万円をだまし取られる･･･「指示役」とみられる稲川会系組幹部の男（55）容疑で逮捕熊本県警 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、横浜市緑区に住む指定暴力団・稲川会系組幹部の加藤剛容疑者（55）です。 警察によりますと、加藤容疑者は去年9月から10月にかけて、仲間と共謀して