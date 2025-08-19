熊本県の木村知事は、8月10日からの大雨で被災した美里町や甲佐町などを視察し、被害状況を確認しました。 【写真を見る】裏山から大きな音…娘と孫を2階に“とっさの判断” で助かる美里町や甲佐町の大雨被害の状況は 熊本県 木村敬知事「こりゃひどいな」 美里町では観光名所の二俣橋が被災しました。 二俣橋は約200年前に作られた県の重要文化財で、時期によっては橋のアーチと その影がハートマークに