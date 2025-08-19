熊本などに被害をもたらした大雨について、石破総理は18日、激甚災害に指定する方針を示しました。 【写真を見る】石破総理 大雨被害を激甚災害に指定の方針木村知事「熊本県内の課題を集めて国に訴えたい」 石破茂 総理大臣「このたびの大雨被害を激甚災害に指定する。そうした見込みとなっている」 激甚災害に指定されれば、復旧にかかる費用を国が支援します。現時点では、農地などの災害復旧事業に対して、国からの財政支