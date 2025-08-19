夏の甲子園で、岐阜の県岐商は8月19日、春の王者・横浜高校と対戦し、延長11回のタイブレークの末に勝利しました。試合は序盤から県岐商がリードしましたが、横浜が追いつき、一歩も譲らない展開となります。9回を終えて4対4の同点で、試合はタイブレークにもつれ込みます。10回表に3点を取られ、7対4と3点ビハインドの10回裏に県岐商は、ランナー満塁から6番・小鎗選手が走者一掃のタイムリー