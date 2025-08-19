「車は5年ごとに乗り換えたほうが得」という意見もあれば、「長く乗ったほうが経済的」という声もあります。どちらのほうが本当に“お金が残る”のかは、単純な計算だけでは判断できません。車の買い替え時期には、リセールバリュー、維持費、故障リスク、税金などさまざまな要素が関わってきます。 本記事では、5年サイクル派と長年派のメリット・デメリットを整理し、条件別にどちらが得なのかを解説します。