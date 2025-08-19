7月4日に誕生日を迎えた、タレントのあびる優さん（39）が、8月19日までにインスタグラムを更新し、8月半ば現在も周囲の人々からの誕生日祝いが続いていることを明かした。当日から1カ月が経過してもなお終わらないお祝いが、多くの人々に愛されるあびるさんを思わせるとして、ネット上で話題となっている。【写真】個性的なケーキもかわいい❤️（実際の写真）あびるさんは、「ありがとうの日々が続いてる」とコメン