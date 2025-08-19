◆ソフトバンク―西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久が初回に2点を失う苦しい立ち上がりとなった。中7日でマウンドに上がった左腕。初回は順調に2死を奪うも、外崎修汰に四球を与える。続くタイラー・ネビンに右翼テラス席への12号2ランを被弾。初回に2点を失った。前回登板でキャリア初の2桁勝利となる10勝目をマークし、自身8連勝中で臨んだマウンドだった。しかし、西武戦では通算10試合に登板