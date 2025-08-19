市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす20日からの 天気のポイントです。 小野：この先1週間も晴れて、残暑が厳しいでしょう。19日に発表された3か月予報では、秋の訪れ・深まりは遅くなる見込みです。あす20日の予想天気図です。 小野：秋雨前線が北日本にありますが、南の高気圧の張り出しが強いため、これ以上、南下しないでしょう。気象台の週間