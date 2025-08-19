YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「未明のブルー」を8月27日にリリースすることを発表した。あわせて、同曲のジャケット写真およびミュージックビデオのティザー映像も公開された。◆YONA YONA WEEKENDERS 動画「未明のブルー」は、クセになるスキャットのイントロと張り詰めたグルーヴが牽引する一曲だという。青へとほどけていく未明の空のように、滾る情動を繊細に、そして力強く歌い上げる――YYW渾身のソウルナンバーに仕上がっ