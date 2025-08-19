１３日、唐代木造建築の仏光寺東大殿。（太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原8月19日】中国山西省忻州（きんしゅう）市の五台山にある仏光寺は、全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）の一つで、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産「五台山」の重要な一部でもある。１３日、仏光寺東大殿前から望む山々と立ち上る薄霧。（太原＝新華社記者／王学濤）中でも柱間7間の単層構造で、巨大な斗栱（と