H△Gが、TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の主題歌を収録したニューシングルを11月12日に発売することが決定した。このシングルには、オープニングテーマ「青春のシルエット」とエンディングテーマ「線香花火」の2曲が収録される。シングルのジャケットはアニメ制作陣による描き下ろしスペシャルイラストで、各販売店舗ではオリジナル特典も用意されており、現在オンラインストアにて予約を受け付け中だ。また、イラスト