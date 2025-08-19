ももいろクローバーZ・玉井詩織が、『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』LIVE Blu-rayより、映像特典『Maison de Poupée』Making Movieのトレーラー映像を公開した。ももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。◆玉井詩織 動画＜―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」＞は、ウォーリー木下が総合演出、武部聡志が音楽監督を担当し