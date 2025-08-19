東京二十三区清掃一部事務組合は19日午前、東京・豊島区にある豊島清掃工場でごみ処理をおこなっていたところ、焼却炉から出る排ガス中の水銀濃度が上昇し、法規制値を超過したため焼却炉を停止したと発表しました。停止したのは工場にある2基の焼却炉のうちの1基で、再稼働の見込みはたっていません。組合によりますと、原因は、血圧計や体温計、ボタン電池など水銀が使われている製品が適切に分別されず家庭ごみなどに含まれてい