µ×ÊÝÅÄÍø¿­¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BADDEST ?¡õTimeless Hits¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£¢¡µ×ÊÝÅÄÍø¿­ Æ°²è40¼þÇ¯¤òºÌ¤ë¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ï2ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£CITIZEN CM¥½¥ó¥°¡Öthe Beat of Life¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï¡×¡¢¡Ö