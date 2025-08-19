ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÉ¦¤Ë¹õ±ï¥á¥¬¥Í18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿59ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤« À¸ÊüÁ÷½ªÎ» ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò Í­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ú²°Á°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀ¡¸­Ìé¡£ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÉ¦¤Ë¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°´ÔÎñ¡£¥¤¥±¤ª¤¸»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÂçÀ¡¸­Ìé(X@KenyaOsumi1¤è¤ê)°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ý