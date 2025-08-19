中国メディアの快科技の19日付記事によると、江蘇省南京市鼓楼区宝塔橋街道の住民のスマートフォンにこのほど、同街道から高温への注意を呼び掛けるショートメッセージが届いたが、その中に記された向こう3日間の予想最高気温が936度、1834度、2943度、4160度、4444度などとあり得ないものになっていて、SNS上にそのショートメッセージのスクリーンショットが続々と投稿された。記事によると、何らかのミスによる誤配信と思われる