【モデルプレス＝2025/08/19】クリエイターのおさきが18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を強調したコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー、ビッグTからセクシー脚出し◆おさき、美脚コーデ披露おさきは「とあるところに来てます」とコメントし、韓国の国旗絵文字と共に空港での写真を公開。グレーのーバーサイズのTシャツから美しい脚のラインを強調したスタイリングを披露した。この投稿