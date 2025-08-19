A株市場は18日も強い上昇の動きを維持し、多くの銘柄がここ数年で最高値を更新した。最終的に、上海総合指数は0．85％高の3728．03ポイントで引けた。最高値は3745．94ポイントで、ここ10年で最高を更新した。深セン成分指数は1．73％上昇し、最高値は11919．57ポイントに達し、ここ2年で最高を更新した。創業板指数は2．84％上昇、北京証券取引所50指数は6．79％上昇し、過去最高を更新した。中国科創板50（STAR50インデックス）