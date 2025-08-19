ロシア大統領府公式サイトによると、プーチン大統領は8月18日、南アフリカのラマポーザ大統領、タジキスタンのラフモン大統領、インドのモディ首相、ブラジルのルーラ大統領、キルギスのジャパロフ大統領とそれぞれ電話会談をおこない、トランプ米大統領とのアラスカ会談の結果について説明したとのことです。ラマポーザ大統領は、ウクライナ危機の平和的解決に向けたロシアの外交努力を支持する意向を示し、両首脳は二国間関係の