【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの中川翔子が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの火鍋を公開し、反響が寄せられている。【写真】中川翔子「お店みたい」と話題の手作り火鍋◆中川翔子、具だくさんトマト火鍋を公開中川は「海底撈火鍋のトマト火鍋を家でやってみた」とつづり、野菜やきのこ、肉などがたくさん入った火鍋を公開。「おいしー！トマトサッパリ 野菜や鶏おいしかったー」と感想をつづっている。こ