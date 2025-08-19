くるりが、2025年10月11日、12日に開催する主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園＞の最終出演アーティストを発表した。発表になったのは2組で、両日出演の岸田繫弦楽四重奏、2日目の10月12日に青葉市子が出演する。本日の発表を受け、初日の10月11日は、くるり / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / Omoinotake / 岸田繁弦楽四重奏 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 10-FEETの7組。そして、2日