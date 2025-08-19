「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）今季ワーストとなる４試合連続無安打中だった阪神・佐藤輝明内野手が二回、５試合ぶりの安打となる右前打を放ち、一塁側ベンチとスタンドが大盛り上がりとなった。佐藤輝は１０日・ヤクルト戦の第５打席で右翼線二塁打を放って以降、４試合、１７打席連続無安打と快音から見放されていた。