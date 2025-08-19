順調交際が伝えられるブラッドリー・クーパー（50）とジジ・ハディッド（30）に婚約間近との噂が浮上した。「結婚と子ども」に向け、大きな一歩を踏み出すそうだ。【写真】30歳の誕生日に、ブラッドとのキスショットを共有したジジRadarOnlineによると、「彼はこの数か月の間にプロポーズするかもしれません」と関係者がコメント。ブラッドリーは「ジジとの結婚や子どもを見据えています」。「2人は、それぞれの娘と、2人の間