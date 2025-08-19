NEWS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¤Îµ®½Å¤Ê¹õÈ±»ÑµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢¿´Í¥¤·¤­¥²¥¤¤ÎÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±Û¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏËÜºî¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½Ð¤ë¤¼½Ð¤ë¤¼¤§¡¼¡ª¡ª¡ª¥ª¥é¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤Ã¤¾¡ª¡ª