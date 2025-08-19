アイルランド映画『Oddity（原題）』が11月7日より全国順次公開されることとなり、ギャル霊媒師の飯塚唯が霊視で邦題を決定する“邦題霊視”試写会が9月1日に行われることも決まった。【写真】霊視で使う不気味な木製マネキン 『Oddity（原題）』場面写真本作はアイルランド発のゴシック・超常サスペンス・ホラー。2024年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭でプレミア上映され、ミッドナイターズ部門（ホラーやスリラーなど