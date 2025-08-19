北川景子が、8月18日（土）に自身のXを更新。同日にポストされたSnow Man 佐久間大介の投稿に共感のコメントを送った。【写真】「同意見です！」の声が続々北川景子が佐久間大介に送ったコメント■北川からのコメントに驚き事の発端は、佐久間がアカウントのアイコンについて「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と投稿したこと。これに対し、北川が同投稿を引用し「ここにもまだTwitterの人がい