高齢者にゆっくりと買い物を楽しんでもらおうという取り組みです。玉野市のコンビニエンスストアで、地域の介護施設と連携した「スローショッピング」が行われました。 【写真を見る】「高齢者にゆっくりと買い物を楽しんで」コンビニで地域の介護施設と連携した「スローショッピング」【岡山】 「いらっしゃいませ！暑いですね今日も」 隣にあるグループホームから利用者が買い物に訪れます。ファミリ