瀬戸内国際芸術祭で人気の香川県の豊島で、ある乗り物のレンタルがきょう（19日）、始まりました。東南アジアで見かけるあの乗り物を進化させた交通モビリティです。 【写真を見る】瀬戸内国際芸術祭で人気の豊島にトゥクトゥク登場レンタルサービスで料金は2時間、3500円から【香川】 その乗り物とは、タイなど東南アジアで親しまれているトゥクトゥクです。（坂本良太郎記者）「こちら、ガソリンではなく電気で動く電