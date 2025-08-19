ボートレース江戸川「第47回大江戸賞」の3日目が19日に行われた。渡辺雄朗（39＝東京）が6Rをインから逃げてシリーズ初白星。これで当地イン戦は9連勝となった。「足は今日も良かった。（田辺）亮蔵に来られたけど、伸び返して受け止められた。普通だったらやられていたと思います。外からでもプレッシャーをかけられる足です」と前節準V機の強パワーに胸を張った。