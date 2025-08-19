◇福岡県ジュニアゴルフ（2025年8月19日福岡県北九州市若松ゴルフ倶楽部＝男子6730ヤード、女子6223ヤード、パー72）高校・中学の男女74人が参加、18ホール競技で争われた。中学女子は川瀬さくら（福岡市・志賀中2年）が5バーディー、3ボギーの2アンダー、70で初優勝。同男子は田中大貴（同・沖学園中1年）が3バーディー、4ボギーの73で初制覇。高校女子は3バーディー、3ボギーの72で回った中村愛琉（糟屋郡・新宮高1年）