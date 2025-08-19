◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が１９日、巨人戦（神宮）に「４番・三塁」でスタメン出場し、２点を追う初回１死二、三塁の１打席目に中犠飛を放って４試合連続となる打点をマークした。ヤクルトは１回表に先発のランバートが丸に５号１２ランを被弾。いきなり２点を追いかける展開となったが、１番太田の四球、３番内山の左翼線への二塁打で１死二、三塁のチャンス