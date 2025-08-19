俳優の窪塚洋介（46）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。サッパリと髪を切った姿を披露した。窪塚は前日、同じくストーリーズで、次の出演作品のために髪を切ったと報告していた。これまではウェーブのかかった長めの髪形だったが、この日は髭は変らないが、髪は短くなった姿で「オラ東京さ行ぐだ」とつづった。