◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、２軍復帰初打席で安打を放った。左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷から実戦復帰し、この日から２軍に合流。イースタン・オイシックス戦に「１番・三塁」で先発出場すると、初回先頭で相手先発・安城の初球のカーブを捉えて左前安打とした。今月１５日の３軍戦で約１か月ぶりに実戦復帰。復帰３戦目となった１