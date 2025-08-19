◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人が１点リードの２回に追加点を挙げた。６番でスタメン出場の中山礼都内野手が、ヤクルトの先発・ランバート投手から左翼スタンドに４号ソロ本塁打。再びリードを２点とした。中山は「イニングの先頭だったので出塁することを意識していました。強く打つことできてよかったです。追加点が取れて良かったです」とコメントした。