◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）２点の援護をもらった巨人の先発・戸郷翔征投手が１回に１点を返された。先頭の太田賢吾外野手に四球を与え、長岡秀樹内野手の遊ゴロで１死一塁。内山壮真捕手の左翼線二塁打で１死二、三塁となり、村上宗隆内野手には中犠飛を許し、１点を返された。