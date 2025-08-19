新潟市中央区の公衆トイレで、天井に穴があけられる被害がありました。新潟市では、今年度に入り公衆トイレを壊される被害が相次いでいて、いずれも市内中心部に集中しています。 ■白井希咲記者 「被害があったのは、新潟市中央区やすらぎ堤の公衆トイレです。多目的トイレに入ってみますと、天井には約30cmくらいでしょうか。大きな穴と周辺には小さい穴2つも確認できます。」 新潟市によりますと、18日午前10時ごろ、清