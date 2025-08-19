ＮＨＫ大阪放送局は１９日、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日放送開始）の主題歌に音楽デュオ「ハンバートハンバート」の楽曲「笑ったり転んだり」に決定したと発表した。「ハンバートハンバート」は１９９８年に結成した、佐藤良成と佐野遊穂によるデュオ。２人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持